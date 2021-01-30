GameStop效應　美國航空炒高股價配股集資87億

視像遊戲零售商GameStop的沽空倉成功被散戶投資者「挾爆」後，其他沽空比率高的股份亦借勢炒高，美國航空(American Airlines)是其中一隻在Reddit投資討論區獲點名的股份，消息刺激股價於本周較早前大幅攀升。

無獨有偶，美國航空周五(30日)宣布授權配售最多11.2億美元(約87.36億港元)股份，以紓緩疫情所構成的財政壓力。該公司曾於去年10月配股集資10億美元。

美國航空拒回應今次集資決定是否與股份近日在投資討論區被評論有關，而該公司股價周五回吐逾5%，收報17.17美元，本周仍累升8.5%，其他航空股則報跌。

美國航空和西南航空在本周較早前，均公布去年錄得破紀錄虧損，而美國主要航空公司去年合共勁蝕約340億美元。

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