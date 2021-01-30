帝御·嵐天暫收1700票　再度提價加推

新界區上車新盤具市場需求。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，屯門帝御‧嵐天截至周六(30日)下午3時，暫已錄得約1,700張入票，地產代理票佔16張。

為回應需求，周六再加推價單3號，共有57伙，折實平均呎價15,3807港元，較價單2號上調約1.2%，較價單1號則手上調約2.39%，有機會下周加推價單4號，料下周六(2月6日)開售。

他指出，項目加價幅度克制，希望可令更多年輕人上車，首價單3價單合共推出225伙，折實平均呎價15,154元。

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