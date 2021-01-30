沽空GameStop狂蝕1540億　大鱷未投降

視像遊戲零售商GameStop(GME)股價日前一度勁插，惟全周計仍漲400%，沽空股份的對沖基金大戶因此損失慘重，惟大部分似乎未肯投降。

據S3 Partners統計數字顯示，沽空GME的對沖基金迄今帳面損失達天文數字的197.5億美元(約1,540億港元)，當中周五(29日)佔80億美元。不過，資料同時指，淡友繼續持有GME沽空倉或有新的對沖基金加入沽空行列，使GME過去一周的沽空倉只減少約500萬股或8%。

此外，GME大部分沽空平倉活動發生於周四(28日)，當該股股價6日來首次回落。

S3負責預測分析的董事總經理Ihor Dusaniwsky表示，雖然不斷有消息指大部分GME沽空交易已平倉，但這完全並不真確，數字實際上顯示淨沽空倉變化並不太大。

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