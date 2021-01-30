鱷王達利奧：GameStop挾爆大戶顯示美國難容不同意見

視像遊戲零售商GameStop(GME)股價今年狂飆升1,600%，散戶投資者眾志成城，罕有地「挾爆」沽空機構及投資大鱷，但有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金奧橋水(Bridgewater)創辦人達利奧認為，GME事件顯示美國愈益難以容忍不同於意見。

達利奧接受外媒訪問時稱，現時令他憂慮的是現時普遍存在「憤怒」，甚至是近乎「憎恨」，希望打低別人的情況幾乎在美國所有地方都可見到。

然而，他亦指GME的即日鮮炒家看似是「叛亂」，但亦顯示他們開始懂得市場的運作，沽空倉因此被挾爆。

達利奧又提到，今次的散戶炒家使他回憶自己年輕開始投資時，亦曾「反叛」，希望做一些推倒重來的事情。

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