Robinhood限制交易美股數目擴大至50隻

散戶大軍「挾爆」沽空視像遊戲零售商GameStop(GME)的對沖基金外，亦對券商和交易平台造成系統負荷甚至資金上的壓力。深受散戶歡迎的交易平台Robinhood日前一度限制GME的交易，遭散戶群起批評甚至打算提出訴訟，雖然該平台周五(29日)有限度恢復GME的買賣，但同時將設置交易限制的股份數目，由13隻擴大至50隻。

據最新限制措施，Robinhood客戶只可買1股GME及5張GME期權合約，若已有1股GME，便不能再增購，消息拖累GME股價周五從盤中高位413.98美元，收市縮窄至325美元，升幅67.87%。

而其他限制交易股份名單中，還包括美國航空、人造肉生產商Beyond Meat、通用汽車(GM)及星巴克，均只可買1股，股價較低的諾基亞則可買入5股。

據稱，多家券商之前施加交易限制主要受到結算公司的壓力，並要求增加按金。消息指，Robinhood已獲現有投資者注資逾10億美元，並提取部分銀行備用信貸，以確保有充足現金應付股票交收。

美國證交會周五表示，正檢視潛在不當交易行為，以及券商限制部分股份交易的決定。

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