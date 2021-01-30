全球1月新股集資4914億創新高　SPAC佔逾4成

環球股市牛氣沖天，除散戶挾爆沽空的對沖基金外，新股(IPO)市場亦十分熾熱。據外電統計顯示，全球1月份新股集資金額創出新高，達630億美元(約4,914億港元)，較去年同期多逾5倍，涉及逾200家企業。其中以「特殊目的收購公司」(Special Purpose Acquisition Company，SPAC)方式上市的企業集資近260億美元，亦打破去年10月的紀錄，佔整體約41%。

單計本月，美國以SPAC形式開始掛牌的股份約90隻，而今年以來，再有60隻SPAC企業申請上市，即平均每日有3宗「刁」。SPAC為美國特有的一種上市形式，由基金、富豪等出資成立空白支票公司(Blank-Check Company)後，再於交易所上市集資，其任務是一至兩年內集中收購具前景，但尚未上市的公司，猶如「借殼上市」。

至於美國今年5隻集資最多的IPO中，全部最終招股價都超出招股價範圍，而且掛牌後表現普遍十分理想。網上貸款商Affirm本月13日掛牌首日爆升98%，內地電子煙製造商霧芯科技上周在美國上市首日即飆逾140%。

花旗亞洲股市資本市場聯席主管Udhay Furtado表示，市場氣氛熱烈，發行人受惠招股訂價吸引的環境，而部分企業把上市計劃提前進行。

不過，一些市場人士擔心企業一窩蜂上市，或是泡沫爆破的先兆，尤其是現時估值高企。以美股標指為例，現時明年預測市盈率為21.6倍，較10年平均值高出1/3，並處於2000年科網泡沫以來最高水平。

歐洲最大基金公司Amundi歐洲大型股主管Fabio di Giansante表示，IPO熱潮在股市周期見頂時出現、散戶參與度創新高，以股市和虛擬貨幣價格急升，均是潛在泡沫及正常股市周期終結的風險。

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