陳鳳珠：港股出現調整　料大市走勢反覆

港股出現顯著調整壓力，並跌穿29,000點關口，同時補回1月中的上升裂口，近日獲利盤出現，預料大市走勢將會反覆。

近日人民銀行指要於經濟增長及防控風險之間尋求平衡，而未來將要適應新的經濟發展形勢，同時保持政策穩定，盡可能長時間實施正常的貨幣政策，保持孳息曲線向上，或反映人行將維持穩健的貨幣政策，惟有機會逐步收緊。另一方面，人行貨幣政策委員會委員亦表示，貨幣政策要適度轉向，但不能轉變太快，以免導致專案停工、壞帳等問題出現。

由此可見，內地的經濟增長速度或加快，人行或需要略為收水，適度調控市場的資金流動性及槓桿比率，但貨幣政策必須有連續性，不能馬上收緊，以免引發風險。因此，預期今年內地將繼續以較為靈活的政策工具，以維持市場的資金流動性，同時貨幣政策將及時適應新的經濟發展狀況而適度調整。2020年首3季，內地的宏觀槓桿率上升25個百分點，為2009年以來升幅最高，有機會引發金融風險。截至2020年底，內地的總債務對國內生產總值水平升至約280%，按年增加20個百分點，估計內地將會積極控制總債務水平。

此外，銀保監工作會議指出2020年房地產貸款增速錄得8年來首次低於各項貸款增速，或反映去年資金主要進入實體經濟。銀保監表示，今年要嚴格落實房地產貸款集中度管理制度及重點房地產企業融資管理規定，近日內地多個省市加強樓市調控措施，當中銀行亦排查資金流向，嚴禁經營貸等資金違規進入樓市，預期銀行今年將會關注房地產貸款情況。

另外，銀保監表示要繼續做好不良資產處置，持續整治影子銀行，要保持對經濟恢復的必要支持力度，強化對中小微企業的金融支持。去年全年內地人民幣貸款新增19.6萬億元，按年增長12.8%，普惠型小微貸款增速高於各項貸款增速18.1個百分點，預期今年內地將繼續加強民生領域的金融支持。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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