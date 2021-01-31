陳樂怡：受惠電動車市場　宜分注吸納新能源汽車產業鏈

港股本周跟隨外圍大幅波動，回落至30,000點以下，並失守10天線。影響後市的因素增加，如中國收緊貨幣政策、新股凍資及企業業績等。港股通南向資金的影響力因此被攤薄。

事實上，南向資金預期將會持續流入，惟以較健康、穩定的步伐，有別於年初的暴增型。大市在急跌過後，短線不排除出現技術反彈。整體而言，靠近農曆新年前夕，投資者或傾向鎖定利潤，宜留意個別累計升幅較大、高估值的板塊，相信有較大的獲利壓力。

中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿早前表示，槓桿率上升得非常快，貨幣政策應適度轉向，惹來市場關注。再加上，農曆新年前夕多數流動性偏緊。儘管人行行長易綱重申，不會過早退出支持政策，但仍無法釋除市場對於中國「收水」的憂慮。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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