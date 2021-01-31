陳樂怡：受惠電動車市場 宜分注吸納新能源汽車產業鏈
2021年01月31日 08:15
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港股本周跟隨外圍大幅波動，回落至30,000點以下，並失守10天線。影響後市的因素增加，如中國收緊貨幣政策、新股凍資及企業業績等。港股通南向資金的影響力因此被攤薄。
事實上，南向資金預期將會持續流入，惟以較健康、穩定的步伐，有別於年初的暴增型。大市在急跌過後，短線不排除出現技術反彈。整體而言，靠近農曆新年前夕，投資者或傾向鎖定利潤，宜留意個別累計升幅較大、高估值的板塊，相信有較大的獲利壓力。
特斯拉(Tesla)第4季經調整盈利遜預期，加上公司未有為今年汽車交付量訂下明確目標。消息拖累Tesla產業鏈股價回落。不過，新能源汽車為長線的投資主題，各大品牌在2021年推出新車以趕上熱潮。汽車零部件企業將會受惠於電動車市場規模擴大，建議投資者趁調整機會分注收集新能源汽車產業鏈，如耐世特(01316)、敏實(00425)、福耀玻璃(03606)。
中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿早前表示，槓桿率上升得非常快，貨幣政策應適度轉向，惹來市場關注。再加上，農曆新年前夕多數流動性偏緊。儘管人行行長易綱重申，不會過早退出支持政策，但仍無法釋除市場對於中國「收水」的憂慮。
然而，中國經濟回穩，加上針對高槓桿的風險管理，退出寬鬆貨幣政策亦是合理不過。本身中國經濟復甦，亦有利內銀的營運環境，讓利壓力稍降，資產質素提升。目前已公布業績的內銀，在去年第4季業績表現明顯改善，再者行業估值偏低，下行風險有限，建議關注建設銀行(00939)及工商銀行(01398)。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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