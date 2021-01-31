葉尚志：中移重新出發？股價上望58元...

港股連續急升4周後，終於出現升後回吐的走勢。目前，由於恒指失守了28,800點的中短期支持位，最近一波升浪的頂部位置，可以確立已見於29,400點以上，估計後市仍有回調空間，而27,300至28,000點區域，會是中期支持承接區。

操作上，對後市維持正面看法，但宜注意節奏，可候低逐步吸納。如果恒指進一步跌低於28,000點，值博窗口可以打開。

另一方面，中移近日宣布與中國廣電簽署了5G戰略合作協議，正式啟動700MHz的5G網絡共建共享，相信消息對股價有正面作用，有利公司開拓智慧城市及智能交通的網絡發展。建議可於48港元以下買入，目標價58元，止蝕位於42元。

第一上海首席策略師葉尚志

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020