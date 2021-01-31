瑞聯：數碼人民幣有助精準調控

中國人民銀行於2014年便成立小組研究推出數碼貨幣電子支付系統(DCEP)，數碼人民幣自2020年4月起在試點地區進行封閉測試，包括深圳、成都、蘇州、雄安新區，及將於2022年舉辦冬季奧運會的場景，而中國商務部於2020年8月發布的《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》中，則提出視乎情況將試點擴展至京津冀、長三角、粵港澳大灣區等具備條件的地區。

據內媒報道，深圳現時接受數碼人民幣付款的商戶增加至10,000家，多家連鎖集團則獲邀請參加雄安新區的跨境測試。民眾在試點地區使用數碼人民幣支付小額消費如車資等，而京東（09618）從2020年12月起也開始接受以數碼人民幣支付交易。

有別於加密貨幣比特幣(Bitcoin)或以太幣(Ether)採用去中心化(Decentralize)的發行方式，數碼人民幣是由人行發行，採用中心化管理和雙層營運體系，即是人行將數碼人民幣兌換予銀行或其他機構，然後由這些機構兌換予消費者。數碼人民幣與實體人民幣同為法定貨幣，且能互相替代，價值和法償性(即不能拒收)等同。此外，數碼人民幣儲存於數碼貨幣錢包(由手機下載應用程式)而非銀行帳戶內，交易及轉帳在兩個數碼貨幣錢包之間進行，不涉及並不用綁定銀行帳戶、銀行卡或信用卡。

儘管數碼人民幣還沒有正式的落地時間表，但其發展進程無疑在全球中領跑，也配合內地在十四五規劃中，提出構建「以國內循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」之建議。內地消費者早已習慣流動支付，現時有高達八成的手機使用者以手機支付交易，使中國流動支付交易總額在2019年高逾50萬億美元，相當於中國國內生產總值(GDP)的350%(以雙重入帳計，即單一實物交易在流動平台的不同環節之交易額同樣入帳)。在這個龐大的市場中，支付寶和微信支付的份額合共達至95%。

由於數碼人民幣為法定貨幣，而支付寶和微信支付只是一種支付方式，在本質以至實際交易操作上並不相同。

數碼人民幣的其中一個優勢在於採用雙離線技術，意即在沒有手機信號的情況下，兩個數碼貨幣錢包仍然能夠進行轉帳。此外，基於銀行在兌出和兌回數碼人民幣時不收取手續費，商戶毋須在這兩大市場龍頭公司之間選取其一，也不必向這些公司支付按交易額計介乎30至60點子不等的手續費。

在當前內地銳意加強監管科技公司在非銀行支付市場中獨大的格局下，數碼人民幣的這些特點尤具重要性。繼國家市場監督管理總局在2020年11月發布平台經濟領域的反壟斷指南後，人行也於2021年1月20日發布《非銀行支付機構條例(徵求意見稿)》，提出若一家非銀行支付機構在全國電子支付市場的份額達二分之一，或是兩家機構合共佔比達三分之二，便要接受反壟斷調查。

中國政府出手干預市場的例子屢見不鮮，早於2013年支付寶旗下貨幣市場基金餘額寶大受歡迎，推出不久後便躍升為全球規模最大的貨幣市場基金，隨即引起監管機關高度關注，擔心中國銀行存款體系將受到衝擊，因而出手管制。至於最近螞蟻集團上市計劃突然煞停，也是因為觸及監管的紅線。

事實上，數碼人民幣讓中國當局能夠從三個渠道更精準地調控政策，首先是可直達需求選擇性地刺激行業發展，數碼人民幣能承載非一般等價物以外的資訊，可與內地正在推行的其他系統並行使用，例如社會信用系統。由於當局能夠針對個人直接對其數碼貨幣錢包提供獎勵、罰款或扣帳，因此不但可以定向地刺激消費，甚至能夠鼓勵和形成所需要的消費形態。此外，透過直接針對需求端來釋放流動性，央行也能夠扶持具策略重要性的領域，例如深化普惠金融、支持高科技行業和促進中小企業發展，在貨幣政策傳導受阻時亦不必再受制於中間的金融機構。

其次是促進銀行業改革，現時數碼人民幣的定位為M0貨幣，即替代一部分的流通現金，但假以時日，人行可以將之擴展至M1和M2貨幣，如此便能夠快速地推展金融系統改革。舉例說，若發生借貸人或銀行無力償債的情況時，人行可選擇繞過借貸人或銀行，直接協助受影響民眾，如對其數碼貨幣錢包內的存款支付利息，或讓受影響民眾將原來的存款兌換為數碼存款，然後大可不必拯救涉事的借貸人或銀行，讓其在最低的系統性風險下自然地倒閉。

最後是實時掌握交易數據，人行透過數碼人民幣能實時全流程監控數碼貨幣的收付、分布和流通數據，並在政策層面更有效地進行多種監管，例如反洗黑錢、反逃稅、經濟數據的搜集等。

另方面，現時區塊鏈在貿易及供應鏈融資的應用發達，透過數碼人民幣，中國能加速在一帶一路沿線和東南亞地區推動人民幣國際化。事實上，東南亞在2020年已一躍成為中國最大的貿易夥伴，超越了歐盟和美國，相信區內貿易將為促進全球增長發力，而中國也將藉此擴大其在地緣政局上的影響力。

此外，數碼人民幣亦能開拓另一條跨境支付和匯款通道，減少中國對美元、美國主導的國際支付/結算系統(環球同業銀行金融電訊協會系統(SWIFT)和紐約結算所銀行同業支付系統(CHIPS))，以至美國金融服務公司(例如Visa及萬事達卡)的依賴。憑着龐大的用戶基礎，數碼人民幣、人民幣跨境支付系統(CIPS)及銀聯卡(UnionPay)有望逐步發展成為中國的貿易跨境結算渠道，特別是面對美國施加制裁時(例如中國的銀行現時也需要遵守美國對部分中資香港公司的制裁令)。中國熟悉美國以往借助SWIFT及CHIPS結算系統對伊朗、俄羅斯和北韓等國實施金融制裁的手法，而數碼人民幣有望為中國另闢出路。

數碼人民幣的影響力更可超越中國境內，以2022年北京冬季奧運會為試點，到訪的外國人或需要開設數碼貨幣錢包，方便其在內地消費，那麼上文所述的獎罰制度便能夠穿越中國國境。

不過，雖然數碼人民幣的跨境應用可能最早於2022年便可以驗證，但人民幣國際化的路線圖仍然漫長。SWIFT的報告顯示，截至2022年12月，人民幣結算額每月在國際支付系統中的佔比僅為1.88%，而據內媒資料顯示，人民幣計價交易在一帶一路地區的貿易總額中佔14%；至於銀聯卡則表示現時能夠通行全球173個國家，包括沃爾瑪和家樂福在全球的分店也可以使用。

另一方面，數碼人民幣有望在中期支持人民幣升值。雖然比特幣和數碼人民幣在本質上完全不同，但數碼人民幣推出相信將引發對加密貨幣的興趣，尤其是歐洲央行也表示將於今年春季發布發行其央行數碼貨幣的計劃。

瑞聯銀行亞洲高級經濟師 Carlos Casanova

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