曜熊理財：中港基金短期或調整

國際貨幣基金組織警告金融市場與實體經濟脫節，一旦投資者重新評估全球經濟增長前景或政策展望，全球資產價格或將面臨回調風險。

中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿指出貨幣政策應適度轉向後，人行連續實施淨回籠，中國面臨貨幣政策短時間內快速收緊的局面，後續可能會面對波動性更大的資金面環境。

事實上，中港股市連日急升，有些領域的泡沫已顯現，股票牛市及部分城市樓價上漲，都與流動性和槓桿率的變化有關。人民銀行今年貨幣政策有可能適度轉向，以免導致中長期可能面對更大的經濟及金融風險。

抑制房地產泡沫已開始浮現風險是貨幣政策收緊的理由，歲末年初，資金面波動性上升，需注意資產價格波動風險。人行繼續「抽水」使資金價格續漲，市場上資金價格繼續全面上漲，表明月末非銀行金融機構流動性緊張的狀況仍在加重。

短期內，中國及香港基金將出現調整，市場對央行貨幣政策轉向收緊產生擔憂。出於對樓價及資產價格的憂慮，及後或會面對波動性更大的資金面環境。當前央行貨幣政策的重心仍在平衡恢復經濟和防範風險之間的關係。

曜熊理財策略董事 馬煒喬

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