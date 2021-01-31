鄺紫珊：股市調整屬正常　另看好A股後市

年初自今，整體環境都有利股市表現，預計2021年上半年，特別是第1季，在歐美日及中國等多國央行持續貨幣寬鬆政策下，多國股市仍然在牛市發酵中，當中內地A股今年應有不俗的表現。中國經濟持續復甦，加上企業業績勝預期，看好A股後市，建議可在2021年持續加大中國A股基金持貨。

目前正是國內經濟基本面加速復甦的時候，加上資金流動性相對寬鬆環境，市場整體不存在系統性風險，現時指數依然保持較強的上升勢頭，投資者可多注意新能源車、消費、科技及順周期的產業，不過，要注意因股市近期已累升不少，相信會有較大調整的幅度，但調整仍屬正常，是牛市中的調整而已，也不需要過度恐慌。

從近期公布的財報來看，內地A股業績很大機會超預期，業績表現樂觀，預計2021年A股企業年增率可望達20%以上。近期指數升勢有點過急，但以目前水平去評估仍是相對低位，也預期整體估值有很大的增長空間，預期首季業績公告後，市場會在調整後再走高。

據了解，過年前，資金持續流入具基本面及政策面的產業，其中新能源汽車市場發展迅速，全球滲透率有望於2025年達到13.7%；而中國的新能源車銷量預計達到130萬輛，按年增長預計達8%。在新能源車發展的帶動下，可把握新能源車的供應鏈相關股份的表現。

內地中央政府以擴大國內消費市場以為經濟發展藍本，期望在2035年人均的生產總額可達中等發達國家水平；一般先進國家的消費往往是支持GDP重要部分，其中美國佔近70%，而中國僅55%，相信未來中國仍有很大的增長空間。投資中國最好跟國家政策走，由於目前中國政策仍以內需消費為發展動力，因此與消費產業有關的股份將會持續受惠。

目前股市即使有調整也是正常，牛市行情仍未完結，預期第1季增長題材將可持續；國際資金持續流入，只要疫情控制得宜，再配合政策的推展等利好因素，預期今年股市會有不俗的表現。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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