外區客追價20萬買新葵芳花園兩房戶　660萬成功上車

二手文投轉旺，盤源開始減少，有新買家追價入市。中原許偉業表示，葵涌新葵芳花園C座高層4室，實用面積400方呎，兩房間隔，原業主打算入市外區物業，放售上址。有外區客原先僅預算以640萬港元上車，曾洽購同屋苑其他單位但被「截糊」，參觀上述放盤後，決定追價20萬元，以660萬元購入，呎價1.65萬元，呎價料創項目過去1年新高。

原業主2012年購入上址，現帳面賺275萬元。

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