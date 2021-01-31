經絡：「邏息不還本」措施助樓按市場保持健康

「還息不還本」措施推行近一年，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，有關措施發揮一定作用，令拖欠比率未見大升。香港金融管理局數據顯示，今年1月份的3個月及6個月未償還按揭貸款的拖欠比率，分別仍維持0.04%及0.03%的低水平，相比2003年沙士爆發時的1.16%及0.74%，反映本港樓按市場仍屬健康水平，料銀行將繼續延長有關計劃。

曹表示，本港受新冠肺炎疫情影響已屆一年，建造、零售、航空、旅遊、餐飲等行業步入寒冬，同時疫情繼續肆虐全球。他指出，「還息不還本」措施原意為香港經濟提供支持，在現時經濟未見明朗的情況下，部分業主已因應自身情況先行賣出物業減輕負擔，相信銀行亦會相繼延續紓困措施。

他續指，按揭「還息不還本」措施有助穩定樓市發展及減低銀主盤的機會，對本港樓市起正面幫助。他預計，未來失業率或上升，加上經濟仍未復甦，提醒打算置業人士需計算好其負擔能力，及考慮自身職業及工種的穩定性。

據金管局數據，截至去年12月，銀行業共批出5.8萬宗企業客戶的信貸支援個案，及2.8萬宗個人客戶的信貸支援個案，涉及金額分別為7,400億元及440億元。日前金管局聯同銀行業界宣布，再度延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。

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