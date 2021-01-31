港島核心區甲廈空置率升破9%　中環中心減租兩成破悶局

新冠肺炎疫情持續，香港甲級商廈空置情況仍然嚴峻。有代理行報告指出，2020年12月港島五大核心商業區甲廈空置率繼續上升，當中以銅鑼灣升幅最顯著，按月再漲約0.64個百分點。而整體空置則高達9.11%，按年升約4.02個百分點。

中原(工商舖)資料顯示，去年12月港島核心區甲級寫字樓整體空置率，按月再增0.26個百分點。

以區域分析，有關比率漲幅最大的銅鑼灣，去年12月達7.84%，按年升約1.24%。而最嚴重地區為灣仔，該區空置高達10.6%，按月及按年分別高約0.22%與約4.69%。

其次是金鐘，去年12月比率約9.79%，較同年11月雖只漲約0.09%，但較2019年同期亦升約4.68%。上環則達約8.5%，按年及按月升約0.18%與約4.45%。

至於中環空置率則達約7.38%，按月及按年高約0.16%及約3.89%。該公司寫字樓部董事陳雁樓表示，近期寫字樓租賃市場有所起動，租金下滑令一線甲廈吸引力大增。例如區內由資深投資者蔡志忠持有的中環中心23樓全層，分間為12個單位，當中4個於去年已分別租予3家公司，而餘下一直待租的8個單位，據悉已於去年12月，獲一家資產管理公司全數租用，涉及總面積約16,515方呎，成交呎租約53元。較去年2月意向呎租約68元，低約22%。

他認為，去年第4季商廈市場氣氛已見轉活，最近市場亦錄得個別矚目租賃成交，反映企業已陸續落實開展今年業務部署。預料在疫苗正式開始接種後，將有助舒緩疫情情況，令經濟市道重拾正軌，利好寫字樓租賃市場。

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