歐洲央行響警！投資比特幣請做好「血本無歸」的準備

比特幣等加密貨幣投資討論度越來越高，不過歐洲央行對加密貨幣的態度，大體而言仍保持疑慮。愛爾蘭央行行長、歐洲央行理事馬赫盧夫(Gabriel Makhlouf)表示，投資者若進場，得為「血本無歸」的後果作準備。另外，歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)本月曾表示，加密貨幣是「高度投機性資產」。

對於投資比特幣等加密貨幣，馬赫盧夫向外電表示，他個人無法確定為什麼會有人想投資「這類的資產」，但是很明顯地，那些人就是視此東西為「資產」，而央行官員的職責就是「確保民眾得到保護」。他表示，目前比特幣本身還沒有威脅金融穩定的迹象，更該擔心的是民眾是否能作出「正確的選擇」。

比特幣波動幅度驚人，從1月20日至29日約9天的時間內，就有4天波動幅度在5%以上。據CryptoCompare的報價，比特幣最新報33,714美元，跌0.6%，過去24小時高低位分別為33,320及34,815美元。

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