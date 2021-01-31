補貼4月結束！美國聯合航空1.4萬員工面臨被裁壓力

外媒報道，美國聯合航空(United Airlines)表示，美國政府針對航空業的第2輪就業補貼將於今年4月初結束，惟新冠肺炎疫情對航空業的衝擊仍未減退，需求依然疲弱，該公司恐怕在4月開始，將再次要求僱員放無薪假，旗下1.4萬名員工可能再度面臨被裁壓力。

為避免航空公司裁員及讓其有能力維持發放薪金，美國國會去年12月批准一項價值150億美元的航空業紓困計劃，條件是航空公司要召回自去年10月陸續被迫放無薪假的員工回來工作，而上述紓困計劃將於3月31日到期。

面對就業補貼即將結束，聯合航空已向旗下1.4萬內部員工發出通知，由於疫情仍未減退，客戶需求疲弱，因此在政府補貼結束後，該公司可能將再次要求被召回的員工放無薪假。據悉，美國航空工會內時已呼籲美國國會及總統拜登，再向航空業提供150億美元就業補貼，以保護職位，直至9月30日或更長時間。

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