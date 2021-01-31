南韓散戶大軍太瘋狂　1月斥逾1794億買股

外國傳媒報道，散戶成為推動南韓股市上漲的主要力量之一，南韓證券交易所數據顯示，單是今年1月，南韓散戶就買入了價值高達25.8萬億韓圜(約1,794億港元)的南韓股票。這數據相當於2020年南韓散戶股市淨買入額的40%。2020年，南韓散戶將63.8萬億韓圜的資金投入股市。

自去年開始，散戶已成為南韓股市的強勁買家，在散戶瘋狂入場下，南韓綜合股價指數(KOSPI)去年漲幅達30%，在本月初更首次突破3,000點大關，創下歷史新高。

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