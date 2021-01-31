全球攬炒！去年訪日外國人瀉86%　70年最大跌幅

2021年01月31日 17:31
  • 東網電視
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    （Getty Images圖片）
    外國傳媒報道，日本統計數據顯示，2020年外國人入境人數僅有4,307,257人次，較2019年大幅減少86.2%，創1950年有統計以來最大跌幅。
    若不含再入境者的新入境者人數為約358萬人次，減少87.4%。而日本人出境者人數也減少8成以上，為約317萬人次。
    報道指出，2011年受東日本大地震影響，當年外國人入境減少24.4%，1971年受大阪世博會後基數效應影響減少22.8%，2020年跌幅則遠遠超過前兩者。
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