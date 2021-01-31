十大屋苑周末錄11宗買賣　按周大跌35%

中原地產十大屋苑本周末錄得11宗成交，較上周末17宗下跌35.3%，全月錄370宗成交，較上月大幅上升29.8%，創2014年6月後6年半新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫苗供港等利好消息推動，1月份提前迎來小陽春，十大屋苑成交量創6年半新高。二手成交步伐明顯加快，買家入市信心強，怕遲買會貴。二手筍盤被大量消化，可交吉或睇樓的單位買少見少，買家惟有轉向二、三線屋苑繼續覓盤。

個別屋苑再錄理想價成交。中原洪金興表示，茶果嶺麗港城周末錄得1宗成交，單位為19座高層B室，實用面積517方呎，兩房間隔，望維港海景，屬最優質2房樓王單位，以900萬元易手，呎價17,408元。是次做價料追平2018年兩房高位。

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