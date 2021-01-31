李根興斥3100萬　掃入民生區兩街舖

本港舖市買賣趨活躍，盛滙商舖基金創辦人李根興透露，上周斥資共3,100萬元，掃入民生區兩個街舖，每個𢦓交價均低市價約三成。其中一個長沙灣地舖，將會分拆為4個細舖放售，叫價合共3,400萬元，較購入價高約88.9%。

他指出，上述舖位為兼善里41號A、B、C及D地舖，建築面積共約900方呎，原業主叫價約2,800萬元，累減約1,000萬元或36%，該公司最終以約1,800萬元購入。該舖有4名租客，合共租金約6.1萬元，租期至今年5月底，回報率約4.1%。原業主1986年4月以40萬元買入，持貨約35年帳面獲利約44倍。

李稱，計劃待完成交易後，將該舖把分開4間獨立出售，每間舖售價約850萬元，放售價約3,400萬元。

此外，該基金以1,300萬元買入土瓜灣譚公道50號地下8號舖，屬小巷單邊舖，現再以1,980萬元在市場放盤，較購入價高約52%。

該舖建築面積約350方呎，租客為麵店，月租金約4.7萬元，租期至2022年4月底，回報約4.3%。原業主2000年6月以320萬元買入，持貨21年帳賺約3.1倍。

他又指，該公司今年將會購入30間舖位，目標金額共5億元，是次為肺炎後買入的第12及13間舖，預計今年首季每月舖位成交會增至約120宗，較去年首季大升超過1倍。

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