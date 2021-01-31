龍光集團43億元人幣奪上海臨港自貿區商業地

龍光集團稱，該地塊區位優勢得天獨厚，位於臨港自貿區核心區，緊鄰規劃中的兩港快線，便捷通達臨港大道、滬城環路、環湖西三路等主要道路。龍光集團2018年開啟長三角佈局，加上此次競得地塊，已成功在長三角地區獲得18個優質項目。該公司長期看好長三角市場，未來將持續投資佈局，不斷發掘更多價值高地。

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