Hillhouse NEV入主綠葉製藥成為主要股東

另外，綠葉製藥控股股東LuYe Investment與Hillhouse NEV於2021年1月29日訂立買賣協議，Hillhouse NEV同意按每股股份4.28港元購買259,917,227股股份，相當於綠葉製藥現有已發行股本的8%。出售事項須待若干條件獲達成後方告完成，預期將於2021年2月3日或前後完成。

待認購事項及出售事項完成後，Hillhouse NEV將成為綠葉製藥主要股東及關連人士，而Hillhouse NEV所持有的股份將不會被視為公眾持股量的一部分。LuYe Investment已向Hillhouse NEV承諾，其將採取一切必要行動及行使其投票權投票贊成委任由Hillhouse NEV提名的一名人士為本公司非執行董事。

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