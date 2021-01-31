新盤動向：MONACO單日連錄承接　累售322伙

1月開售新盤銷情報捷。會德豐地產旗下啟德MONACO，周日(1月31日)再錄3宗成交，包括第2A座21樓D室、23樓E室及第2B座33樓C室。單位實用面積由347至674方呎，成交價937.4萬 至1,646.7萬港元，呎價介乎24,432至27,014元。項目累售322伙，佔全盤可售單位逾87%，套現逾38億元。

該公司常務董事黃光耀指出，項目2期正待批預售樓花同意書，有機會2月內取得，由於該期單位數量較少，當中更包括不少特色戶，加上景觀較1期更優質，故具有約1成加價空間。

同系茶果嶺KOKO HILLS周日亦售出第3座8樓C室，實用面積366方呎，售價837.1萬元，呎價22,872元。而將軍澳MARINI則售出第3A座58樓D室，實用面積598方呎，售價1,021.1萬元。集團於今年首月累售342伙，套現逾43億元，銷售成績理想。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020