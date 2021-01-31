向世界錢進：歐盟「心臟」所在 呢度住大屋「置」輕鬆

大家對比利時未必熟悉，但其首都布魯塞爾是歐盟委員會和北大西洋公約組織總部的所在地。這個西歐國家處於歐洲的十字路口，也是多元文化匯聚之地，難得是這裏的樓價相對容易負擔，200餘萬港元足以購入約860方呎分層單位。

港人Fion過去7年住在比利時Deinze市。她說：「儘管這裏不是大城市，不接近布魯塞爾，交通和找工作相對上也不太方便，但因丈夫和其家人也住在這裏，於是便決定搬過來開展新生活。」

她憶述剛搬來的首兩年，一點也不習慣。相比起香港的便利、美食和有家人朋友相伴，這裏是全然不同，有時候在家附近散步20分鐘可能也碰不到人。加上比利時有法語、荷蘭語和德語3種法定語言，初時找工作、認識朋友，或融入社會並不容易。直至其後花了數月上荷蘭文課，並工作了一兩年，開始有自己的圈子，能夠用荷蘭語溝通才慢慢地適應當地生活。

她認為比利時的生活相當悠閒，當地的樓價、租金也容易負擔。例如在布魯塞爾，一個約860至1,500方呎的分層單位，售價最低200餘萬至逾600萬港元不等。相比鄰近國家的首都，例如英國倫敦、法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹等，布魯塞爾的樓價並不貴。租金方面亦如是，普遍都是可以負擔的範圍。視乎不同城市，兩房一廳單位的每月租金最低500至600歐元(約4,710至5,660港元)。

若然有小孩和寵物，希望有較大的活動空間，市區以外的樓價會更低。例如Deinze距離根特(Ghent)大概20至25分鐘車程，他們居住的獨立屋約2,690方呎，五房一廳連車庫及1,615方呎花園，當時連稅項以逾400萬港元買入。她稱：「雖然住所遠離市區起初並不習慣，但日子過去，現在更享受這邊的空間感、自然環境和悠閒的節奏。」

她續分享，這邊的物業平與貴都有，人們可根據自己的能力去買樓。要是市中心樓價太高負擔不起，那就搬到市區外圍的小鎮。正因可以選擇，當地人偏向喜歡買樓。她指身邊不乏單身朋友，可能工作數年，儲夠首期就計劃置業。由小單位開始，一步一步轉換成較大的單位。現時比利時的樓宇按揭成數可達90%，還款期可長達30年，但以20年較普遍。銀行審批時會作入息審核，確保每月還款額不超過貸款人月薪35%才會作出批核。

雖然比利時的樓價低於香港，但當地大部分工作的每月薪酬亦較香港低。然而，相信令不少港人羨慕的是，比利時全職僱員每周工作時數由24至38小時不等，超過38小時即視為超時工作。她說：「在比利時超時工作不普遍，不少大企業更規定員工準時下班，公司電郵也會準時在下班時間開始封鎖，以免有人超時工作。因此若以時薪計算工資，這邊的薪酬不算低。」

以她現時任職的機艙服務員為例，薪金和福利也較她認識在香港的空服人員高。另外，比利時的公司會在夏天向員工發放假期津貼，一般白領可在每年5至6月額外獲發約92%的月薪作假期津貼。

她補充，雖然英語不是比利時的法定語言，但在布魯塞爾街上聽到英語的機會率依然相對高。那邊文化匯集，來自世界各地的專業人士都喜歡選擇在首都定居及工作，因此這裏的工作機會也較多。如果你有專業技能，亦有基礎(A2級或以上)的法語和荷蘭語水平，更可大大提高找到工作的機會。

【3人家庭膳食預算 每月7000元有找】

在西歐生活花費不菲是不少人的印象，然而，Fion表示，由於在比利時生活很簡單，沒有香港豐富的娛樂，每月生活開支其實不算高。她說：「香港人放假總會找事情做，但在比利時放假等於甚麼都不做，因比利時人享受生活的悠閒。現在丈夫和我放假多數是到公園散步，享受大自然，大概一至兩個月才會到一次大城市。因此生活費用並不高。」

她舉例，3人家庭每月膳食預算大約700歐元(約6,600港元)，當中大部分日子在家煮食，每隔一至兩周買一次外賣或者到餐廳用膳。外出吃午餐人均消費約15歐元(約141港元)，晚餐約20至30歐元(約188至282港元)。

在住屋開支方面，他們家的屋頂裝有太陽能板，所以電費較便宜，每月約50歐元(約471港元)，一般家庭每月電費約90至100歐元(約848至942港元)；每月水費約60至70歐元(約565至660港元)；上網、電視頻道及2人電話費，合計每月120歐元(約1,131港元)。

比利時去年12月消費物價指數按年微升0.41%，2020年全年平均通脹率為0.74%。

【「疫」市開工不足 幸有政府幫補】

比利時去年第三季國內生產總值(GDP)按年萎縮4.5%。Fion認為當地經濟並不太好，尤其經過2020年疫情影響，部分企業倒閉。幸而，政府同時向企業和受影響的自僱人士發放救濟金，令企業不需以裁員形式去節省營運成本，打工仔亦可「保住飯碗」。例如她在過去一年工作次數少於10次，但每月有政府發放的暫時性失業救濟金幫補，大概有工資的70%。

她續指，比利時的稅制遠較香港複雜，稅收也是歐洲內數一數二之高，個人收入稅可達50%，但好處是這裏的社會福利制度完善。例如醫療服務一般是先付全額，然後相關部門會退款約50至70%。分娩、基本牙醫檢查都是近乎免費，教育由幼稚園至高中畢業也是免費。

若然是歐盟國家人士就讀學士和碩士學位，學費為每年500至800歐元(約4,710至7,540港元)，若是外地生則每年需付約3,000歐元(約28,290港元)學費。近年不少比利時的大學開設了更多英語學士和碩士學位課程供外地生選擇，吸引愈來愈多海外學生赴比利時升學。

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