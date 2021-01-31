全球散戶起革命！港股2月難看俏 上下波動或達2千點

外圍股市在近期顯著下跌，港股亦「跟大隊」在上周五期指結算日後繼續調整，雖然「北水」未有撤離迹象，但基金經理、分析員俱未能全面看好2月股市。近期港股波幅擴大，加上本周好淡消息拉鋸，恒生指數或會在28,000至30,000點的大區間內波動，投資者實不宜太進取入市。

中泰國際發表研究報告，回顧近期港股明顯調整，主因包括：股市在1月以來快速上漲後需要調整；A股流動性預期惡化；今年在市場波動較大階段時，中港兩地股市相關性上升，拖累港股同步調整。

該行又認為，南下資金追捧新經濟板塊的趨勢將延續，可是選股策略已經從單純的比較估值、看股息收益，逐漸轉變到追求長期資本收益。然而，從長期看，港股受周期影響的股份及金融股仍然有估值優勢，相信未來資金輪動後，南下資金會再次流入該類股份。

事實上，「北水」有增無減，內地人力資源和社會保障部公布首批港股通股票型養老金產品名單，包括富國、嘉實、南方、工銀瑞信基金及泰康資產等5家機構，旗下的產品獲准發行。這標誌着年金基金通過養老金產品投資港股通目標股票的政策正式落地。

股市的隱憂尚有上周美股的GameStop由散戶成功挾爆沽空大戶。東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，專業投資者在本輪輸錢要被迫賣長倉股票來補充彈藥；但另方面基金在1月平均都賺16%以上，隨時都可先「割禾青」再伺機而行，都影響着外圍股市和港股氣氛。龐氏續指，香港因法例較嚴謹等原因，未受這類沽空文化影響，建議美國當局應設立升跌停板機制，讓無論基金或散戶都有冷靜時間，減少市場的波動。

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