港交所倡上調上市盈利要求諮詢周一結束　惹業界反對

港交所就建議提高主板盈利測試的上市要求提出兩個方案，分別把最低盈利門檻提高1.5倍或2倍，即過去3個財政年度盈利，由目前要求合計最少5,000萬元，增至最少1.25億元或1.5億元。

易周律師行代表10家中小型投資銀行，向聯交所遞交反對意見書。該些投行直言，提高主板盈利規定是過度作為，令香港上市的3年總盈利要求，在主要市場中屬最高水平，因而成為最難上市的國際市場。同時憂慮許多香港及內地中小企將無法上市，降低市場競爭力，也對潛在發行人服務的財務顧問、中介人等造成不利影響。

香港會計師公會反對，同時批評諮詢建議先入為主地認為中小企為「殼股」，似歧視這類公司，尤其是來自傳統行業的企業，而許多現時已進身藍籌股或大型上市公司，最初亦只是中小企，是得益於資本市場才能發展起來。公會認為，香港作為國際金融及貿易中心，資本市場應要照顧不同企業和滿足不同投資者需求。若建議落實，大批具潛力的中小企會離開香港市場。

對於諮詢文件建議未達主板要求的公司可在GEM板上市，該些投行指出，GEM板上市費用昂貴又耗時，建議港交所應全面檢討市場，及考慮建立多元化和包容性的市場，尤其要全面改革GEM板的上市程序，並應待經濟恢復到疫情之前水平才進行。

會計師公會亦明言，到GEM板上市無助中小企業解決融資難，由於GEM板交投低，且波動性高，許多基金不容許投資。「殼股」問題應透過上市把關，及上市後執法處理，而非單單提高上市盈利要求。

翻查資料，去年僅接獲15宗GEN板上市申請，按年跌約67%，而上市的GEM股亦按年減少五成至8隻，反映GEM板吸引力愈來愈低。

不過，投資者權益關注組召集人陳仲翔表示，看不到諮詢建議會對「老老實實透過上市協助發展的公司」造成影響，反而能進一步完善香港新上市公司的質素，並增加圖謀不軌人士利用市場的難度，修正市場歪風。陳氏較留意有關建議落實後，會否令市場上被股壇老千「向下炒」、貨源歸邊的股份，再出現新一輪腥風血雨 ，認為監管當局有責任調查過去10至20年間，因監管漏洞被「向下炒」的上市公司及其可疑的股權變動，將「股壇老千」繩之於法，還散戶公道。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020