全‧城滙兩房1000萬元沽　3年多僅升值一成

迎樓辣招鬆綁後即時套現，荃灣全‧城滙兩房單位，剛以1,000萬港元成交，原業主持貨3年多即沽貨離場，單位期內僅升值約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●薄扶林碧瑤灣27座中D室，實用面積1,314方呎，套三房及工人房間隔，享全海景，以2,420萬元易手，實用呎價18,417元，新買家屬於用家，原業主於1994年以560萬元買入，持貨27年帳面獲利1,860萬元，單位升值332%。

●東半山渣甸山花園大廈B座低層2室，實用面積約792方呎，兩房間隔，望海景，單位放租約10個月，業主原叫租38,000元，經議價後減價2,500元或約6.6%，最終以35,500元租出，實用呎租約45元，原業主於1985年3月以約80萬元購入。

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九龍區

●長沙灣碧海藍天1座低層D室，實用面積約502方呎，兩房間隔，外望園景，放租約兩星期，業主原先叫租18,000元，經議價後減價1,200元或約6.7%，最終以16,800元租出，實用呎租約33元，屋苑現時有約15個單位放租，月租叫價由17,000元起。

●深水埗晉嶺中層C室，實用面積427方呎，兩房間隔，買賣雙方議價後，剛以745萬元成交，實用呎價17,447元，原業主於2014年7月以553萬元買入，持貨6年半帳面獲利192萬元離場，單位升值35%。

●西南九龍匯璽1B座高層G室，實用面積約352方呎，一房間隔，去年5月中以870萬元放盤，經議價後，累減15萬元或約1.7%，新近以855萬元交吉成交，實用呎價約24,290元，原業主於2017年3月，以約1,328.1萬元購入上述單位以及同座向較低層的另一個單位。

●奧運站柏景灣6座高層C室，實用面積864方呎，套三房間隔，以1,850萬元成交，實用呎價21,412元，原業主於2003年10月購入上址，當時作價410萬元，持貨17年多至今轉售，帳面獲利1,440萬元，單位期內升逾3.5倍。

●大角咀港灣豪庭9座高層H室，兩房間隔，實用面積約369方呎，以15,000元放盤一星期，即獲區內客接洽，議價後減價1,000元，以14,000元租出，實用呎租約37.9元，新租客為一對夫婦，睇樓1次即拍板承租。

●九龍塘翠麗苑高層B3室，實用面積487方呎，一房間隔，望樓景，吸引用家承接，單位放盤僅5日，即以905萬元成交，實用呎價約18,583元，原業主於1997年2月斥資356.8萬元購入，是次轉手帳面獲利548.2萬元，升值逾1.5倍。

●紅磡環海．東岸1A座中層B室，實用面積352方呎，兩房間隔，以月租16,000元租出，實用呎租45.5元，業主於2020年7月以748萬元購入，以最新成交月租計，料租金回報近2.6厘。

●藍田滙景花園1月全月錄得10宗買賣，平均實用呎價14,732元，其中8座高層A室，實用面積537方呎，兩房間隔，最初開價828萬元，議價後以812萬元易手，實用呎價15,121元，新買家為外區客，議價後入市自用。

●將軍澳富麗花園2座高層E室，兩房間隔，實用面積約420方呎，以約690萬元放盤約半個月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價約50萬元，以約640萬元成交，實用呎價約15,238元，新買家為首置客，在睇樓兩次後決定承接。

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新界區

●荃灣全‧城滙6座中層C室，實用面積532方呎，兩房間隔，以1,000萬元成交，實用呎價18,797元，原業主於2017年9月購入上址，當時作價913萬元，持貨3年多至今轉手，帳面獲利87萬元，單位期內升值約10%。

●荃灣愉景新城12座低層A室，實用面積約652方呎，套三房間隔，叫價940萬元，日前最終以935萬元沽出，減價5萬元或0.5%，實用呎價約14,340元，原業主於2011年6月以約476萬元購入，持貨約9年帳面獲利約459萬元，物業升值約96%。

●屯門海翠花園6座低層A室，實用面積609方呎，兩房一廳間隔，獲區內首置客垂青，決定以683萬元購入自用，實用呎價11,215元，原業主於2014年以約350萬元購入，是次轉手帳面獲利約高達333萬元。

●天水圍居屋天麗苑高層1室，實用面積211方呎，開放式間隔，租客為外區客，雖然業主最後反價500元，但考慮到同價位的租盤選擇不多，遂便以8,500元租入，實用呎租40.3元，如以同類型單位銀行估價約328萬元計算，租金回報率達3.1厘。

●元朗溱柏10座高層A室，兩房連套房間隔，實用面積約652方呎，享山景，叫價約750萬元放售約2個月，吸引首置客洽商承接，雙方議價後終以700萬元承接，實用呎價約10,736元，原業主於2013年12月以約476.7萬元購入，轉手帳面獲利約223.3萬元。

●元朗蝶翠峰1月錄得13宗買賣，較上月彈升3.3倍，包括16座低層H室，實用面積722方呎，套三房連儲物室間隔，零議價680萬元沽出，實用呎價9,418元，新買家為用家，考慮不久便決定入市，原業主則於2015年4月以550.5萬元購入單位，持貨約6年轉售，帳面獲利129.5萬元，單位期內升值24%。

●元朗錦綉花園金竹東路單號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，放盤約兩個月，原業主叫價1,160萬元，經議價後減價60萬元或約5.5%，至近日以1,100萬元交吉沽出，實用呎價約12,972元，原業主於2007年11月以約328.8萬元購入，持貨近13年帳面獲利約771.2萬元，賺價約2.3倍，該盤1月錄9宗二手買賣，平均實用呎價約12,701元。

●粉嶺花都廣場8座中低層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，叫價520萬元，日前最終以零議價下以交吉形式沽出，實用呎價約14,054元，原業主於2017年10月以約430萬元購入，持貨至今約3年，現轉手帳面獲利約90萬元，物業升值約21%。

●粉嶺中心F座中層2室，實用面積513方呎，3房改2房間隔，放盤2個月，獲用家「零議價」以650萬元承接，實用呎價12,671元，原業主於2017年10月購入上述單位，當時作價530萬元，持貨3年多至今沽售，帳面獲利120萬元，單位期內升值23%。

●大埔太湖花園18座低層H室，實用面積569方呎，三房間隔，望山景，原開價810萬元，放盤5個半月，減價35萬元，減幅4.3%，獲用家以775萬元承接，實用呎價13,620元，原業主於2001年9月購入上址，當時作價208萬元，持貨逾19年至今沽售，帳面獲利567萬元，單位期內升值2.7倍。

●沙田中心新寧大廈低層D室，實用面積378方呎，兩房間隔，日前以595萬元易手，實用呎價15,741元，原業主則於2006年以120萬元購入單位，持貨15年沽出帳面獲利約475萬元離場，單位升值約4倍。

●大圍盛薈5座北翼中層C室，實用面積784方呎，套三房間隔，叫價1,280萬元，放盤2個月，累減12萬元，減幅近1%，以1,268萬元易手，實用呎價16,173元，原業主於2011年4月購入上址，當時作價830萬元，持貨近10年易手，帳面獲利438萬元，單位升值約53%。

●馬鞍山聽濤雅苑8座中層D室，實用面積755方呎，套三房間隔，開價約968萬元，議價後以962萬元易手，實用呎價12,742元，原業主於2008年以390萬元購入單位，持貨13年，是次沽出單位帳面獲利約572萬元離場，單位升值約147%。

●馬鞍山迎海‧星灣18座中層D室，實用面積497方呎，兩房連儲物室間隔，望內園，開價870萬元，減價40萬元，終以830萬元沽出，實用呎價16,700元，原業主於2014年2月購入上址，當時作價535萬元，持貨近7年至今沽售，帳面獲利295萬元，期內升值約55%。

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