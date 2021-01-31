經濟危機！「80後」主導金融起義　世代仇恨續深化

美國近期掀起散戶革命，一場GameStop挾大戶淡倉事件，被視為金融市場民粹化，背後策動的帶頭人更是三十出頭的「80後」，令「世代矛盾」在經濟層面上顯露無遺！有分析警告，這將是長期抗爭的開端，GameStop事件絕非冰山一角，投資者宜盡早扭轉思維。

一年一度，雲集全球工商、政治、經濟等領袖，共商環球最緊迫問題的世界經濟論壇(WEF)發表最新報告，就提到「世代矛盾」是頭等大事之一，尤其新冠肺炎疫情給人類帶來嚴重威脅，將千禧一代(泛指1982至2000年出生)推入多重困境，並可能破壞全球應對氣候變化的努力。世界各地的年輕人不僅要面臨繼2008年後，本世代的第二次全球危機，而且可能會錯失未來10年的發展機會。

報告預警，工作職位流失、數碼鴻溝擴大、社會互動中斷，以及市場突變，都可能導致非常可怕的後果，令全世界大部分人口喪失向上流動的機會，尤其是年輕一代，形成「世代矛盾」無法挽回。

世界經濟論壇常務董事Saadia Zahidi稱，「千禧一代」中年齡偏長的一撮人，即是現在30多歲的人或統稱「80後」，經歷了兩次危機：他們剛剛工作時，就遇上2008至2009年全球金融海嘯，現在又遇到了這場大規模經濟衰退，使他們的職業黃金生涯在這兩場危機之中度過，積怨甚重。對於偏年輕的「千禧一代」和Z世代（泛指1996年至2016年出生）來說，他們亦已經面臨氣候危機，眼白白看到災難步步逼近。值得留意的是，受疫情影響的這兩代人面臨雙重困擾，而他們將塑造出今後30至40年的經濟和社會面貌，社會危機無疑迫在眉睫。

相比其父母或二戰後出生的一輩，就業環境不明朗亦困擾着年輕一代。國際勞工組織(ILO)估算，疫情對勞動市場造成的衝擊，相當於流失2.55億個全職工作，儘管目前經濟出現復甦迹象，就業市場在去年所遭受的損失仍難以在今年完全復原，當中又以女性與年輕打工仔受創最重。根據報告，15至24歲工作人口所流失的就業率為8.7%，遠高於整體的3.7%，凸顯年輕人極有可能陷入「失落世代」的危機，受衝擊最大的行業分別為旅宿、食品服務、零售及製造業。

ILO表示，在基本情景下，今年全球工時仍將比2019年第四季，亦即疫情爆發前減少3%，相當於流失9,000萬個全職職位。即使是樂觀假設，今年全球工時仍將比疫情爆發前減少1.3%，主要取決於各國遏制疫情的進展及消費者與企業信心回升的幅度。

不過，國際社會未曾正視年輕人所面對的問題，成為今次「金融革命」的導火線之一。一項針對企業界、政界和學術界超過650名WEF成員進行的調查發現，「青年幻滅」的風險仍被社會廣泛忽視。然而，這將在短期內成為世界面臨的關鍵威脅。如果這一代年輕人缺乏把握未來的機會，又對當下的經濟和政治機制失去信心，得來不易的社會成就可能會毀於一旦。

WEF報告稱，國家、企業和國際社會在面臨風險時應積極採取行動，而非消極應對。報告表明，從未來10年的風險發生概率和影響來看，「青年幻滅」仍是一大關鍵問題。社會分裂、不確定性和高度焦慮可能會進一步阻礙全球合作，繼而拖慢解決年輕人問題的時機。

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