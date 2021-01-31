新界西北上車盤料本周開賣

2021年樓市開局理想，多個新盤開售並錄理想銷情，其中搶閘登場的啟德全新項目，推出單位已速沽近九成。而今年新界西北區首個推出的上車盤，收票反應亦續踴躍，料有機會周內接力正式開盤。

●MONACO單日連錄承接 累售322伙

1月開售新盤銷情報捷。會德豐地產旗下啟德MONACO，周日(1月31日)再錄3宗成交，包括第2A座21樓D室、23樓E室及第2B座33樓C室。單位實用面積由347至674方呎，成交價937.4萬元至1,646.7萬元，呎價介乎24,432至27,014元。項目累售322伙，佔全盤可售單位逾87%，套現逾38億元。

該公司常務董事黃光耀指出，項目2期正待批預售樓花同意書，有機會2月內取得，由於該期單位數量較少，當中更包括不少特色戶，加上景觀較1期更優質，故具有約1成加價空間。

同系茶果嶺KOKO HILLS今亦售出第3座8樓C室，實用面積366方呎，售價837.1萬元，呎價22,872元。而將軍澳MARINI則售出第3A座58樓D室，實用面積598方呎，售價1,021.1萬元。集團於今年首月累售342伙，套現逾43億元，銷售成績理想。

●屯門帝御‧嵐天累錄2533張入票 超購逾10倍

購買力繼續流入一手市場。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，屯門帝御‧嵐天截至今日(31日)已錄約2,533張入票，超額認購逾10倍，地產代理票佔20張。

該盤為回應市場需求，日前再加推價單3號，共有57伙，折實平均呎價15,3807港元，較價單2號上調約1.2%，較價單1號則手上調約2.39%，有機會日內再加推價單4號，料本周六(2月6日)開售。

●恆大‧珺瓏灣第2期加推單位首小時沽22伙

屯門區新盤市況熱鬧，區內恆大‧珺瓏灣第2期周日(1月31日)推售新一批單位，首小時已賣出22伙，項目兩期至今累積售出1,267個單位，套現金額約62億元。

●琨崙洋房單位2,635.8萬元獲承接

豪宅交投氣氛不俗。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下青玥琳洋房單位 28A，實用面積2,386方呎，剛以2,635.8萬元售出，呎價11,047元，買家可享首50個月免息按揭貸款優惠。成交紀錄冊顯示，該單位於2020年12月曾以2,860萬元連車位售出，但其後交易再未有進展。

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