散戶瞓身！狗狗幣落鑊炒　一日升8倍

多吉幣(Dogecoin，又稱狗狗幣)是一種繼承自萊特幣的虛擬貨幣，最初由IBM工程師Billy Markus推出，幣面符號是一隻Doge。起初只是Billy Markus用於證明，同時作為比特幣的改進示範而創立的電子貨幣，但很快的在電子貨幣社區中流行，原因是用了網路搞笑圖的狗狗臉造型。

狗狗幣總發行量為1,000億，創建者希望通過巨大的發行量從而減少部分人對幣值的操控，也正是因為狗狗幣的發行量巨大，所以在各大交易市場中的價值也相對的較低。

原本熱炒Gamestop(GME)的Reddit網民最近開始談論狗狗幣，帶動其價格一日內勁升8倍。當中，甚至大多數人是第一次聽到「狗狗幣」這種虛擬貨幣。

而SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)於1月29日透過社交媒體發布一個仿照時裝雜誌《VOGUE》製作的「DOGUE」雜誌封面。他以往也曾稱「狗狗幣」是最喜歡的加密貨幣，因此很多人都解讀成為馬斯克對「狗狗幣」的支持。

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