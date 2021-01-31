【悲情樓市】甲級商廈空置嚴峻　二手仍需減價賣

新冠肺炎疫情持續，香港甲級商廈空置情況仍然嚴峻。有代理行報告指出，2020年12月港島區的甲廈空置率繼續上升，整體高達9.11%，按年升約4.02個百分點，當中以銅鑼灣升幅最顯著，按月再漲約0.64個百分點。

中原(工商舖)資料顯示，去年12月港島核心區甲級寫字樓整體空置率，按月再增0.26個百分點。以區域分析，有關比率漲幅最大的銅鑼灣，去年12月達7.84%，按年升約1.24個百分點。

最嚴重地區則為灣仔，該區空置高達10.6%，按月及按年分別高約0.22與約4.69個百分點。其次是金鐘，去年12月比率約9.79%，較同年11月雖只漲約0.09個百分點，但較2019年同期亦升約4.68個百分點。上環則達約8.5%，按年及按月升約0.18與約4.45個百分點。

至於中環空置率亦約7.38%，按月及按年高約0.16及約3.89個百分點。該公司寫字樓部董事陳雁樓稱，近期寫字樓租賃市場有所起動，租金下滑令一線甲廈吸引力大增。例如區內由資深投資者蔡志忠持有的中環中心23樓全層，餘下一直待租的8個單位，據悉已於去年12月，獲一家資產管理公司全數租用，成交呎租約53元。

另方面，在撤辣效應下，寫字樓交投加快。美聯工商舖指，一月份50大甲廈共錄11宗買賣，按月反彈2.7倍。

【10大屋苑上月370交投 嘉湖創兩年高】

二手市場平盤逐漸消化，交投稍為回軟。中原表示，10大屋苑於剛過去周六、日，錄約11宗買賣，按周回落約35.3%，但1月全月仍共錄370宗交投，按月升29.8%，宗數更創6年半單月新高。

該行陳永傑稱，受疫苗供港等利好消息推動，1月份提前迎來小陽春，二手交投步伐明顯加快，但二手「筍盤」已減少，交吉或可睇樓的盤源買少見少，買家因而轉購二、三線屋苑。

天水圍嘉湖山莊周末錄3宗買賣，為10大屋苑中最旺。該公司文家輝指，項目1月更累錄63宗買賣，創近兩年來單月新高，其中樂湖居13座頂層連天台戶，售價648萬元，呎價11,760元。他續稱，政府撤辣可釋放二手盤源，以免求過於供下令樓價上升。

市區中價指標鰂魚涌太古城過去兩日亦錄兩宗交易，中原趙鴻運透露，隋宮閣高層套三房戶，去年10月開價1,780萬元，減至1,705萬元售，實用面積785方呎計，呎價21,720元。該盤上月錄47宗買賣。

市場再現理想價成交。該行洪金興指，茶果嶺麗港城19座高層B室，實用面積517方呎，望維港海景，以900萬元易手，呎價17,408元。做價追平2018年兩房高位。

此外，部分辣招盤鬆綁後即沽貨套現。美聯鍾家豪稱，荃灣中心2座高層戶，售價473萬元，原業主持貨約3年帳面獲利逾100萬元。

【文輝道豪宅地周五截標 勢破紀錄】

近期樓市走勢有回勇迹象，發展商投地態度進取，本周五(2月5日)截標的山頂文輝道豪宅地，屬「一拆二」後面積較小的一幅，市場預期每方呎樓面地價最高約48,300元，有望打破去年毗鄰地皮才刷新的紀錄，成為政府賣地史上最高呎價地王。

該幅地皮位於文輝道9及11號，佔地約5.45萬方呎，可建總樓面逾14.49萬方呎，項目須於2027年6月底前發展完成。參考相關分區計劃大綱圖，可興建約12層高的分層豪宅。市場估計地皮成交價約65.2億至70億元，樓面呎價由4.5萬元起。

普縉執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典稱，據賣地章程，中標財團可與去年投得毗鄰地盤的發展商，向地政總署申請契約修訂，共用康樂、泊車位等設施，以協助兩地皮作共同發展。

美聯測量師行董事林子彬亦稱，近月樓市氣氛暢旺，早前港鐵黃竹坑站港島南岸第5期由大型財團投得，傳聞出價理想。而去年底售出的另一幅文輝道地皮，對發展商具有參考價值。他預期截標地皮成交呎價，有機會略高於之前批出的貼鄰地盤。

資料顯示，今次推出地皮對面的文輝道2、4、6及8號住宅地，去年12月底以120億元批出，較當時估值上限還要高出超過一成，每方呎樓面地價46,271元，創住宅官地呎價歷史新高。若今次能以最高估值成交，將可取代成為新紀錄。

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