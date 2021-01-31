不敵中國價格戰！Panasonic退出太陽能電池業務

外國傳媒報道，Panasonic面對中國競爭對手價格戰難以獲利，決定在2021年度停產太陽能電池，並全面退出該市場。

太陽能電池(solarcell)是由將光能轉變為電能的半導體組成，是太陽能發電的重要零組件。被Panasonic納入子公司的三洋電機，研發與生產太陽能電池已超過40年。進入2000年代後，面對全球對可再生能源的關心提高，進一步擴大業務，並在全球市佔率居上遊。

不過，隨着中國業界相繼投入太陽能電池市場，透過價格競爭搶市佔，讓Panasonic獲利惡化，從2016年度起每年虧損。

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