想滲透散戶革命？你必須懂這些新興術語

外國傳媒報道，金融市場近期流行新術語，皆是網絡論壇Redditable熱門聊天室「華爾街押注」(WallStreetBets)上常見，散戶一定要知：

●「嫩雞柳」(Tendies)

大意是「獲利」、「錢」的代稱。若你見到某個Redditor使用者說：「抵押你層樓！讓我們大啖咬嫩雞柳吧！」後面加上9個火箭發射的圖示(意思股價會一飛沖天)，你就懂他在說甚麼。

●「抱袋」(Bagholding)或「抱袋者」(Bagholder)

買了股票即變「蟹」，這就是Redditable「鄉民」所謂的「抱袋者」。一名Reddit用戶就說：「我寧願當個科技股抱袋者，也不願抱零售股。」

●「鑽石手」(Diamond Hands)vs「紙手」(Paper Hands)

若你有一雙「鑽石手」，意指你準備好抱緊某個投資倉位直到達成最終目標為止，不畏任何潛在風險、逆風和虧損。若你是用「紙手」持有股票，意指你可能忍受不了市況惡化的煎熬，而早早沽貨。

●「你只有一條命」(YOLO)

這是you only live once縮寫，用來描述「要就賭大啲」、「放手一博就像沒有明天似的」。

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