新政2月起逐項推　A股變數大

受內地收緊貨幣政策的陰霾及海外市場波動影響，內地A股今年1月走勢反覆。隨着多項新政於2月起正式實施，當中涉及指數、基金、保險機構等，即使有A股公司盈喜消息「護航」，仍勢必令股市迎來更大變數。

回顧整個1月行情，滬深3大股指在經歷年初首個交易日爆升後，不斷逼近5年半以來新高，伴隨外資持續掃貨，大市單日成交額屢破萬億元人民幣關口，惟月尾股市出現回吐，漲幅大縮水，當中滬綜指全月升幅幾乎化灰。

踏入2月，內地一系列新政正式上場，包括中國證監會發布的指數公募基金運作指引、海南自由貿易港外商投資准入特別管理措施的負面清單等，均於周一起實施。中港兩地股市互聯互通機制亦再度擴大納入範圍，屬於上證180、上證380指數成分股，或在港上市「A+H」股公司的科創板A股，今日起亦獲准加盟滬深港通股票範圍，其對應的H股亦可調入港股通股票範圍。

在2月首個交易日前夕，內地更印發建設高標準市場體系行動方案，為今後5年提供明確行動指南，從基礎制度、環境質量、市場開放及監管等方面，提出51條具體舉措。表明要穩步推進股票發行註冊制改革，堅守科創板定位，突出「硬科技」特色；培育發展能源商品交易平台，支持上海期貨交易所；提及開展放寬市場准入試點，並制訂出台海南自由貿易港、深圳建設中國特色社會主義先行示範區、橫琴粵澳深度合作區放寬市場准入特別措施等，反映內地正加快促進資本市場發展。

綜合分析認為，大市上行動力主要來自經濟復甦，資金持續流入、貨幣政策保持中性穩定的機會率相對較高等因素支撐，股市向好行情有望延續。

值得留意的是，A股公司業績預告盈喜為後市打下「強心針」。據內媒引用Wind數據，截至1月最後交易日，約2,345家A股公司披露2020年業績預告或快報，淨利潤按年預增的共達1,427家，佔60.85%；267家公司的業績扭虧為盈，近550家公司的淨利潤增幅更超過100%。

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