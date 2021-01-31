高盛憂金融市場恐崩潰　美銀料調整迫近

美股上周表現波動，3大指數全周計均挫逾3%；總結1月，道指和標指分別跌2%和1.1%，是4個月以來首錄單月跌幅，以科技股為主的納指則升1.4%。雖然1月過去，但散戶狙擊沽空大戶的新現象勢繼續影響大市，部分投資者憂慮若視像遊戲零售商GameStop(GME)繼續波動，可能導致券商出現虧損，沽空的對沖基金也可能被迫出售其他股票融資，繼而拖累大市。

高盛警告，如果「挾淡倉」繼續，整個金融市場將會崩潰。該行指出，過去25年，美股發生了多次嚴重的「挾淡倉」事件，但都沒有最近發生的那麽極端。該行指出，對沖基金為了回補空倉，或者是追加押金，不得不減持一些好倉，導致該行統計的一籃子最受對沖基金喜愛股票組合上周跌了4%。與2000年美股見頂前相比，目前美國家庭儲蓄規模處於高位，且還將迎來更多財政刺激，意味散戶彈藥充足，如果「挾淡倉」持續，美股將岌岌可危。

美國銀行則警告，股市調整10%即將到來，牛市和泡沫是否爆裂的關鍵在於「3R」，分別是「利率」(rates)、「監管」(regulation)和「重新分配」(redistribution)。利率方面，美銀分析員Michael Harnett認為，美國經濟可能增長5%、企業盈利增長或逾20%、通脹或升至3%，以及華爾街出現大量投機，為聯儲局帶來壓力。監管方面，他表示投資者應留意中國人民銀行會否收緊流動性。

他又形容GME事件是財富平等戰爭的「又一次升級」，並認為要結束不平等，只能依靠推升低收入人士工資或提高富人稅帶來的通脹；若監管只衝着新投資者而來，反而會激怒市場。

全球最大對沖基金之一Kynikos Associates舵手錢隆斯直言，GME事件是他職業生涯中最「超現實」的一段經歷，擔心事情會變得政治化。他續指，事情的必然結果是沽空者會被指摘，而他們是這次事件中受重創的人，而且近年在異常強勁的市況中已受盡苦頭。

本周其他焦點包括周五公布的美國1月就業數據，預期非農業職位將微升，失業率維持6.7%。

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