星提速推電子資產基建　巨企擬將香港法律從合約中剔除

新加坡交易所近期動作多多，銳意專攻「新經濟」投資平台，創新步伐明顯較香港提速。繼早前對是否允許特殊目的收購公司(SPAC)到當地掛牌展開正式諮詢後，星交所亦於1月22日宣布與新加坡國有投資公司淡馬錫控股成立合資公司，為當地的資本市場擴大電子資產的基建。

根據公告，上述合作將聚焦於資本市場的工作流程，包括智能合約、帳本技術、資產通證化(Asset Tokenization，又稱代幣化)等。去年8月新交所已與淡馬錫、滙豐銀行合作發行亞洲首隻公共銀團的數碼債券。至今透過新交所的電子發行、存託與服務平台，已發行了4隻數碼債券，總值達10億新加坡元(逾58億港元)。

此外，英媒報道，有大型國際企業正考慮將香港法律從合約中剔除，原因是擔心中國收緊政策，對香港法治環境帶來潛在影響。

該報道引述香港、東京和新加坡共10間大型律師事務所的回應，表示不少總部位於美國和日本的企業客戶都向他們查詢在金融中心開展業務，或與中國及其他亞洲交易對手成立合資企業時，是否需要將香港從管轄法律(governing law)和仲裁條款(arbitration clauses)上剔除，此舉意味合約不會使用香港的法律和仲裁。

有分析員對東網表示，香港大體上仍實行普通法，加上企業「通常邊度有錢賺就會去邊度做生意」，上述合約剔除香港法律的做法，僅屬短期，影響不大。

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