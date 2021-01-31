勢膺A股虧損王！海南航空料去年勁蝕最多650億人幣

海南航空指，去年業績預虧主要是由於新冠肺炎疫情影響導致公司經營大幅虧損；同時因海航集團等公司重要關聯方被債權人申請重整，導致公司所持關聯方的股權投資、應收關聯方款項、金融資產及飛機資產等預計可能出現損失。基於審慎原則，公司對所持關聯方的股權投資、應收關聯方款項、金融資產、飛機資產等計提大額減值及對關聯方擔保計提擔保合同損失。

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