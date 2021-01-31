巴克萊指「挾淡倉」事件不會蔓延　摩通籲撈

散戶「挾爆」GameStop淡倉事件引發會否禍延大市的爭論，巴克萊相對樂觀，認為這些淡倉的規模不足以影響大局。

巴克萊策略員包括Maneesh Deshpande比較了股票淡倉的價值，以及整體市場市值規模，指出淡倉於過去一年不增反跌，更跌至最少2008年以來最低；而且，今年被即日鮮炒家盯上的沽空倉最多的股份，淡倉總額僅佔規模達43萬億美元的市場市值不足0.001%。

Front Barnett Associates投資總監Marshall Front表示，雖然我們看到幾乎是史無前例的投機活動，但這只涉及非常少數的股份，對大市沒有重大影響；經濟基本因素強勁，來自聯儲局的非常進取且寬鬆的幣策仍然牢固，均有利股市繼續上升。

對於標指上周跌逾3%，摩根大通策略Dubravko Lakos-Bujas稱，這很可能只是短暫的技術性下跌，在盈利改善和消費者信心增強下，是次下跌帶來新一輪低吸機會，特別是受惠於經濟復甦的股份。

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