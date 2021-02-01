美救市計劃恐大縮水　共和黨方案僅6000億美元

外國傳媒報道，美國10位共和黨參議員提出經濟刺激替代方案，白宮表示將進行評估。

10位美國共和黨參議員致信總統拜登，稱他們提出了關於經濟刺激計劃的替代方案；他們表示這個方案將獲得兩黨的共同支持，並敦促召開會議對其進行討論。這些參議員稱，本着兩黨合作和團結的精神，提出了一個新冠紓困立法框架，該框架建立在先前紓困法律的基礎上，所有這些法律都得到了兩黨的支持。

白宮國家經濟委員會主任Brian Deese表示，已經收到了這封信，並且周日(1月31日)肯定會對其進行評估。有消息指，該提案的規模預計將在5,000億至6,000億美元之間，而拜登的刺激計劃規模達到1.9萬億美元，已經遭到共和黨議員的拒絕。

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