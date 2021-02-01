內地致力打壓樓市！港府會唔會跟風？

睇好港樓的人總是想當然，以為政府會撐住樓價，否則會影響賣地收益，又會引發市民資不抵債，恐生民變。其實，港府坐擁巨資，少了賣地收益短期內不影響財政穩健。更重要是，香港融入大灣區已是大勢所趨，而「房住不炒」是內地國策，未來兩地政策趨向一致是常識吧！

首先，我們檢視一下內地樓市政策。太長遠的不說，就說去年8月份內地設定「三條紅線」，規範房企融資能力，減其槓桿。最近1個月，買家槓桿亦要規管，中國各地打擊借人頭、假離婚買樓的消息不斷，同時上調按揭利率，銀行審批按揭比以往困難，嚴謹到甚至傳出停辦按揭的假消息。內地當局引導資金離開樓市，壓抑樓市過熱及過度借貸的風險，因此才有上年底至今年初的港股大升市，正是受益於北水瘋狂掃港股。

內地打壓樓市的原因眾多。以簡單經濟理論來解釋，就是因為樓價太貴傷及經濟發展。樓價對民眾的負擔巨大，民眾將大部分收入用作儲蓄買樓或供樓，還哪有錢用於消費？不利刺激內需、推動經濟高質量增長的國策。時下政治正確最重要，香港就算不跟風，也不會唱反調鼓勵市民買樓。

再講回實際支撐香港樓價的經濟因素，政府統計處於1月29日公布最新的本地生產總值(GDP)，去年GDP按年跌6.1%，創有紀錄以來最差。而去年第4季的私人消費開支，按年下跌7.6%，反映香港經濟相當弱。

而今年經濟會否大反彈？根本是不可能的任務。現已踏入2月份，當局仍未提供完整的接種疫苗計劃；同時香港大學醫學院的電話調查發現，港人接種疫苗的意願由去年11月逾6成人有意接種，跌至1月份不足一半人願意接種！至於為何港人不願意接種？不妨發揮小宇宙自己諗一諗。

莫講現時仍未有疫苗到港，就算有疫苗，接種率低的話，難以達到群體免疫的效果，那香港人仍要繼續戴口罩做人，經濟持續衰退的狀況不會改善。估計下半年都未必可以復常，更何談經濟復甦？

最後，香港樓市牽涉的利益實在太多，睇淡人士往往受到攻擊，小弟就經常受網友「親切關懷」，問是否搵得錢少、囊中羞澀，買不起樓因而仇恨樓價狂升，對此，小弟只能一笑置之。總之，在香港經濟復原之前，樓市勢必經過浴火重生的階段，未來2至3年樓價向下的大勢不變。

東網產經專欄作者 林南冧