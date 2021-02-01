道指期貨跌過百點　金價靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.53；港匯反覆處7.7530；離岸人民幣(CNH)見6.4542；美元兌日圓報104.71；歐元企1.2120；英鎊見1.3695。金價曾升至1,854.19美元。布油失守55美元；紐油徘徊於52美元。道指期貨跌逾160點。

●美股大幅下挫，惟港股ADR指數上周五全日微升，按比例計算，收報28,318點，升35點。

●2月恒生指數夜期上周五收報28,204點，跌115點，低水80點，成交34,020張。

●美國1月消費者信心指數遜預期。美國1月密歇根大學消費情緒指數由前一個月的80.7點降至79點，低於初步估計的79.2點和市場預期的79.4點。

●歐洲央行響警！投資比特幣請做好「血本無歸」的準備。

●國際油價上周五個別發展，紐約3月期油收報每桶52.5美元，跌14美仙或0.27%；布蘭特3月期油收報每桶55.88美元，升35美仙或0.63%。

●紐約期金上周五收報每安士1,850.3美元，升0.5%，於1月份，紐約期金累跌約2.4%。

●英國富時100指數上周五收報6,407點，跌118點或1.82%；法國CAC指數收報5,399點，跌111點或2.02%；德國DAX指數收報13,432點，跌233點或1.71%。

●勢膺A股虧損王！海南航空料去年勁蝕最多650億元人民幣。

●中國1月官方製造業PMI降至51.3，遜預期。

●新股快手傳以招股價上限115元定價，周五(2月5日)主板掛牌。

●小米向哥倫比亞特區的法院入稟，控告美國國防部及財政部違憲，尋求推翻禁令。

●MSCI：滬港通科創股將有資格獲納入中國指數。

●中國石油預警去年少賺55%至63%。