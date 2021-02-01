嘉利國際在泰國增設生產線　另東莞建綜合生產大樓

計於2021年中開始投產。

另外，公司截至2020年12月31日止首9個月的五金塑膠業務銷售額按年升16%。受惠在家遠端工作新趨勢、雲端服務及線上商務等需求增加，加上高效能運算、AI應用、周邊運算基礎設施及5G電訊資料中心的普及化，預料未來5年伺服器的需求仍然龐大。集團作為全球領先的伺服器外殼供應商，預期將對公司有正面影響。

此外，為應對新訂單需求並迎合業務的發展，集團正利用自有土地興建一綜合生產大樓，工程已於2020年11月啟動。該大樓位於中國東莞市鳳崗鎮毗鄰現有廠房，初步總投資額約2.5億元人民幣，預計將於2022年正式投入運作。集團正積極與科技雲端平台服務商及系統整合商洽商，進一步爭取更多訂單，擴大伺服器外殼市場的全球份額。

展望未來，配合內地及泰國新廠房的落成和於台灣新成立的設計及研發中心，本集團將繼續為客戶提供機械工程解決方案，進一步拓展工業業務，多元化服務和產品，積極進軍新能源汽車市場及智能個人護理產業。