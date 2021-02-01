施羅德投資管理：英國救經濟還靠財政刺激

英國實施新一輪封城措施，當中最受打擊的是服務行業。

隨着英國大部分地區回到封城狀態，該國於2020年11月份的國內生產總值（GDP）錄得了2.6%的跌幅。新冠病毒確診及死亡個案顯著上升，讓當地政府不得不限制經濟活動，因而導致經濟數據自去年4月份以來第一次錄得下跌。

然而，有別於去年春季首次實施的封城措施，這次的限制是因不同地區而異。在大部分情況，很多行業仍可繼續營運。例如，製造業於去年11月的產量上升了0.7%，而同月的建造業活動亦上升了1.9%。

在這一輪封城措施當中，最受打擊的是整體活動錄得3.4%下跌的服務行業。酒店及食品服務業的經濟活動大幅下跌44%已是意料中事，而文娛康樂行業亦在該月份錄得14%的下跌。至於批發、零售及維修行業則錄得5.6%的跌幅。

整體而言，英國現時的經濟表現較2020年2月份落後8.5%。按去年11月份的數據計算，該國的GDP於12個月內下跌了8.9%。

對於即將公布的12月份經濟數據，我們認為即使跌幅將較11月份收窄，英國錄得負增長的可能性依然相當高。該國多個地區於聖誕前夕實施更嚴厲的限制措施。這基本上已讓第四季度錄得負增長成為定局。加上現時幾乎全國無了期地陷入封鎖狀態，2021年第一季度的GDP也有可能會收縮，從而導致技術上的雙底衰退。

不過，在接種新冠疫苗進展迅速的情況下，英國經濟或會在今年第一季度開始展現復甦勢頭。我們預料當大部分國內限制措施於下半年解除後，英國應可重拾動力全速步入復甦階段。

受短期前景影響，政策制定者為了支持經濟增長而需要加大刺激方案力度的壓力正在增加。英倫銀行在不久前才擴大了量化寬鬆的規模，但現時已有呼聲要求將利率降至負數。由於這種政策上的轉變能夠帶來的裨益有限，加上有可能在無意間引發一些負面周邊影響。因此，我們預料利率不會進一步下調。

儘管如此，英國財政大臣仍有可能於今年稍後時間跟隨其他歐洲國家的步伐，制定全面的財政復甦方案，相信基建升級和環保項目將會是當中的重點。

施羅德投資管理高級歐洲經濟師及策略師 Azad Zangana