郭家耀：內地電商增長勢頭不俗

國家統計局數據顯示，2020年全國網上零售額達11.76萬億元人民幣(下同)，按年增長10.9%，實物商品網上零售額達9.76萬億元，按年增長14.8%，佔社會消費品零售總額的比重接近四分之一。商務部表示，網絡零售在促消費、穩外貿、擴就業、保民生等方面作用不斷增強，為形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局貢獻新活力。

去年內地網絡零售市場呈現三大特點，包括新舊動能轉換加快，消費升級勢頭不減；跨境電商持續發力，有力推動外貿發展；以及農村電商提質升級，電商興農不斷深入。面對複雜嚴峻的挑戰，內地網絡零售展現充分的韌性。新業態、新模式發展迅猛，在線教育銷售額按年增長超過1.4倍、在線醫療患者諮詢人次按年增長73.4%；綠色、健康、「家場景」、「宅經濟」消費熱度凸顯，健身器材、保健食品、消毒衞生用品、中高端廚房電器、寵物用品增長均超過30%。

此外，去年內地跨境電商進出口額達1.69萬億元，增長31.1%。全國農村網絡零售額亦達1.79萬億元，按年增長8.9%。商務部將持續關注電商市場動態，及時幫助線上企業解決困難，共同做好市場保供工作。內地電商市場持續擴張，投資者應密切關注行業動態，揀選商品成交金額(Gross Merchandise Volume，GMV)增長及客戶平均消費表現強勁的平台。

人民銀行副行長陳雨露早前亦表示，目前在金融管理部門指導下，螞蟻集團已經成立整改工作組，正在抓緊制訂整改時間表，同時保持業務的連續性和企業正常經營，確保公眾金融服務的質量。由上述言論來看，中央對螞蟻的口徑有放鬆，有助市場信心回復。阿里將在2月2日公布最新季度業績，電商及雲業務成為焦點，或許是股價反彈的契機。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)