沈振盈：本周大市反覆　有望出現反彈

過去一周港股大幅波動，上周一恒指大升近800點，恒指高見30,191點，令到市場情緒亢奮，散戶蜂擁入市。然而，急升過後卻出現頗大的回吐壓力，加上美股出現急速跌勢，令到港股連跌四日，將前一周的升幅打回原形。

技術走勢上，恒指出現了「島形頂」的形態，兼且是大成交，就算不是見頂而只是調整，幅度也可能好深。而最重要的問題是，後市去向如何？若從外圍股市情況判斷，美股走勢已岌岌可危，開始有見頂迹象。加上從去年10月起步的升浪，全球股市已瘋癲地升了上來，出現了虛耗性上升，危機已在前面。

若從玄學角度分析，本周的日子反覆之中有望出現反彈，較好的日子為星期一、二及五，大市於低位有望反彈。星期三晚為「立春」，代表新的一年(辛丑年)已來臨，市況將出現顯著的變化。

本周每日的股市走勢預測：

周一(庚辰日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，市況走勢向好。

周二(辛巳日)：天干屬金地支屬火，火剋金之局，走勢反覆向好，尾市回軟。

周三(壬午日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，先跌後升。

周四(癸未日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，上落市格局。

周五(甲申日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，先低後高。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)