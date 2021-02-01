周樂樂：A股或面臨大波動　防高位股風險

過去一周，受流動性收緊預期與海外市場下跌影響，A股市場走勢低迷，虧錢效應顯現。滬深兩市主要指數全線出現調整，其中，上證指數跌3.43%、深證指數下跌5.16%、創業板指數跌6.83%、中小板指數跌4.74%。申万一級行業中，2漲26跌，表現最強的前五行業是休閒服務、銀行、食品飲料、農林牧漁、公用事業，最弱前三行業是國防軍工、電子、醫藥生物、電氣設備、計算機。數據上看，之前熱門高成長行業全線調整，市場預期低估值價值股與高估值成長股並沒有出現持續風格切換，只有銀行、農業、休閒服務等少數低估值行業偏強。

市場消息來看，市場短期出現利空因素，對於A股市場主要的擔憂就是流動性緊張問題與大型藍籌股泡沫的問題。上周，中國央行馬俊表示當前的股市和部分區域房地產市場的泡沫已經顯現，貨幣政策應適度轉向。其後，中國央行持續多日淨回籠資金，以及銀行針對房地產行業結構性加息，導致市場利率持續走高，給市場造成資金面趨緊的局面。大型藍籌股抱團持續性開始收到市場質疑。當下除了高估值憂慮之外，還有市場資金持續分流。北上資金趨於謹慎，南下資金卻屢創新高，足見投資者對於市場中高位藍籌股泡沫的擔憂。反應在市場表現來看，多數高位藍籌股的頂部形態已經顯現，出現明顯的籌碼鬆動迹象，它們在高位的調整對指數影響比較大。海外市場同樣出現大幅調整，主要是因為疫情繼續蔓延，外部的不確定性難以消除；市場預期美聯儲下半年將調整購買資產的規模與期限，引發流動性憂慮；拜登政府公布一系列經濟提振計劃，美股市場出現利好兌現式調整，也反映市場對短期經濟放緩憂慮。

值得密切關注的是，因疫情封城等原因，全球製造業供應鏈出現中斷，很多原材料與零部件都在持續漲價，甚至停供，尤其是晶片缺貨引發了不少汽車企業停產，也影響手機等消費電子行業。電子產業鏈與汽車產業鏈作為當下高景氣行業若遭遇大規模的供應與生產問題，必然衝擊市場信心。更令人擔憂的是滯漲風險上升，市場將面臨央行提前收緊流動性與企業業績下滑。這利空是否化解需要重點看中美關係改善與疫苗推廣效果。

綜上所述，市場短期利空因素不容忽視，A股後市走勢或面臨大波動考驗。低估值傳統行業與高估值高成長行業風格切換的持續性目前仍不成立，謹慎陷入價值陷阱。中期來看，無論是國家政策還是國內經濟恢復趨勢的情況，長期仍對國內A股有較大支撐。高估值高成長的經濟新動能優質企業有望出現調整，給投資者入場機會。策略是等待新能源、新能源汽車、電子科技等行業風險釋放，適度介入受供應鏈問題影響小的優質文化娛樂、線上經濟等優質個股。

勝利證券副首席運營官 周樂樂