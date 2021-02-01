【高盛推介】騰訊美團跑贏大市 留意貼價牛證
2021年02月01日 10:32
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)及美團(03690)上周五升不足0.1%。今早則見跟隨大市上升，現報712及378.6元，升約4.5%及6.4%。阿里(09988)上周五跌約1.9%，今早繼續下跌，現報245.8元，跌約0.4%。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五騰訊熊證獲資金轉向，錄得約200萬元資金流入。阿里牛證於上周四錄得約980萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。美團牛證及熊證於上周五皆獲資金轉向，分別錄得約440萬及240元資金流入。
投資者如看好騰訊，貼牛選擇可留意騰訊牛(69725)，與現價有約43.8元收回距離，收回價670.18元，行使價667.68元，換股比率500，槓桿比率15.1倍，近42.8元收回距離貼牛。遠牛選擇可留意屬低面值的騰訊牛(54066)，與現價有約66.8元收回距離，收回價647.18元，行使價644.68元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的活躍條款騰訊熊(58806)，與現價有約28元收回距離，收回價740元，行使價742.5元，換股比率500，槓桿比率19.5倍，活躍條款遠熊。
投資者如看好阿里，近牛選擇可留意阿里牛(51155)，與現價有約15.6元收回距離，收回價230.18元，行使價228.18元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，近15.6元收回距離近牛。遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛(69562)，與現價有約27.6元收回距離，收回價218.18元，行使價216.18元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的阿里熊(69928)，與現價有約24.2元收回距離，收回價270元，行使價272元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好美團，貼牛選擇可留意屬低面值的美團牛(60599)，與現價有約41.4元收回距離，收回價337.18元，行使價334.18元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，低面值貼牛。遠牛選擇可留意同屬低面值的美團牛(54015)，與現價有約59.4元收回距離，收回價319.18元，行使價316.18元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的美團熊(63952)，與現價有約22.3元收回距離，收回價400.88元，行使價403.88元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，近22.3元收回距離遠熊。
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