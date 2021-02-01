【瑞通推介】恒指曾彈400點　牛證食胡熊證加倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資界憂慮經濟復甦前景和對沖基金減持，美股上周五顯著受壓，道指收報29982點，跌620點(或2%)，全周計累挫3.3%，創去年10月後最大單周跌幅。恒指上周五收報28283點，跌267點(或0.9%)，連跌四日，全周累跌1164點(或4%)。據報內地首批港股通股票型養老金獲批，恒指今早升逾300點，重返28,600點以上爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾980萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,100萬元，反映投資者減倉觀望。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點。

天線之間。據報微盟已接入微信外部流量跳轉小程序功能，允許用戶通過點擊短訊、郵件、微信外網頁等短鏈接直接跳轉進入微盟小程序商城。微盟今早反彈超過6%，高位上試24元。上周五有近40萬元淨流出其好倉，同日亦有小量資金淨流出淡倉。

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