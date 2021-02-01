【瑞通推介】恒指曾彈400點 牛證食胡熊證加倉
2021年02月01日 10:43
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瑞通認股證牛熊證銷售部：投資界憂慮經濟復甦前景和對沖基金減持，美股上周五顯著受壓，道指收報29982點，跌620點(或2%)，全周計累挫3.3%，創去年10月後最大單周跌幅。恒指上周五收報28283點，跌267點(或0.9%)，連跌四日，全周累跌1164點(或4%)。據報內地首批港股通股票型養老金獲批，恒指今早升逾300點，重返28,600點以上爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾980萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,100萬元，反映投資者減倉觀望。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點。
騰訊(00700)上周五曾升逾5%至717元，其後受阻回落，已全日低位681.5元收市，微升0.5元，10天線(691.4元)得而復失，但終止三連跌走勢。騰訊上月累漲20.8%，是表現最佳藍籌，今早升逾4%，曾升至715元。上周五有逾50億元北水淨流入騰訊，繼續是淨買入最多股份。輪證資金流方面，逾720萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,800萬元淨流入。
阿里巴巴(09988)上周五曾挫3.8%至242元，全日收跌1.91%於246.8元，回落至50天線以下。阿里將於明天公布季績，券商料阿里上財季非公認會計準則按年多賺16.1%至23.2%，收入按年升29.8%至36%，並關注管理層給予最新的經營及利潤率指引。股份今早好淡爭持，力守245元。近1,500萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則有逾300萬元淨流出。
平保(02318)將於周三公布2020年全年業績，股份近日走勢轉弱，上周五曾挫逾2.9%至90.65元的一個月低位，收市跌幅收窄至2.25%，報91.3元，連跌四日，較上月所創的上市高位103.6元回調約11.9%。今早逆市回軟，暫守90元關口。上周五分別有逾1,000萬元和200萬元淨流入其好倉和淡倉。
SaaS股微盟(02013)上周五升2.52%，報22.35元，總結一月狂飆逾8.4元或60%，是最強恒生科指成分股。不過微盟在上周一創出27.3元上市高位後，錄三連跌，至上周五才止跌回升，累計回落逾18%，現處10天和20
天線之間。據報微盟已接入微信外部流量跳轉小程序功能，允許用戶通過點擊短訊、郵件、微信外網頁等短鏈接直接跳轉進入微盟小程序商城。微盟今早反彈超過6%，高位上試24元。上周五有近40萬元淨流出其好倉，同日亦有小量資金淨流出淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
騰訊輕微價外、中短期購(20146)，行使價：785.38元，2021年6月到期，實際槓桿：5.7倍
騰訊輕微價外、中年期沽(24074)，行使價：628.88元，2021年8月到期，實際槓桿：4.7倍
阿里價外、中短期購(22848)，行使價：299.88元，2021年5月到期，實際槓桿：6.8倍
阿里輕微價外、中短期沽(20778)，行使價：225.18元，2021年5月到期，實際槓桿：5.2倍
平保輕微價外、中短期購(12998)，行使價：97.8元，2021年7月到期，實際槓桿：8.8倍
平保輕微價外、中短期沽(19664)，行使價：82.1元，2021年6月到期，實際槓桿：7.8倍
微盟輕微價外、中年期購(21478)，行使價：26.88元，2021年8月到期，實際槓桿：2.3倍
比迪輕微價外、中短期購(20804)，行使價：278.98元，2021年6月到期，實際槓桿：3.7倍
美團輕微價外、中短期購(20119)，行使價：419元，2021年5月到期，實際槓桿：4.8倍
美團價外、中短期沽(18034)，行使價：264.88元，2021年6月到期，實際槓桿：5.2倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(68044)，收回價：28000點，槓桿比率：44倍
恒指熊證(66261)，收回價：29298點，槓桿比率：29.7倍
騰訊牛證(59814)，收回價：659.38元，槓桿比率：11.1倍
騰訊熊證(58951)，收回價：768元，槓桿比率：10.5倍
阿里牛證(51040)，收回價：233.88元，槓桿比率：15.4倍
阿里熊證(66180)，收回價：273.88元，槓桿比率：7.7倍
平保牛證(60008)，收回價：85.38元，槓桿比率：14.8倍
平保熊證(61264)，收回價：101.88元，槓桿比率：6.4倍
微盟牛證(51417)，收回價：21.21元，槓桿比率：5.8倍
微盟熊證(66312)，收回價：26.5元，槓桿比率：5.4倍
比迪牛證(66890)，收回價：220.88元，槓桿比率：7.7倍
比迪熊證(52630)，收回價：282.88元，槓桿比率：4.7倍
美團牛證(51309)，收回價：336.28元，槓桿比率：8倍
美團熊證(59823)，收回價：422.88元，槓桿比率：7倍
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