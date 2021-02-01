日本5大車企缺芯減產　料涉50萬輛車

全球汽車製造業晶片短缺影響加劇，多家日本車廠被逼停產減產。據日本媒體報道，本田2月上旬位於日本的一家主力工廠將停工5天；萬士得在全球的多家工廠下個月也將減產；豐田、日產及富士近期也都出現減產情況。

報道指出，截至目前至少已有5家日本車企受晶片短缺影響而減少汽車產量。日本三菱日聯摩根士丹利證券公司最近發表報告，預計晶片荒將導致日本車企減產約50萬輛，佔全球減產總量的1/3。

此外，車載晶片廠商正上調產品價格，使日本車企雪上加霜。其中，日本主要晶片廠商之一的瑞薩電子已經漲價，東芝也將提高產品價格。

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